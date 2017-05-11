В Самаре временно ограничат движение транспорта по Заводскому шоссе от ул. Авроры

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством ливневой канализации на территории Самары с 22:00 до 06:00 в период по 10 июня 2017 года будет ограничено движение транспорта по Заводскому шоссе от ул. Авроры до дома № 13 по Заводскому шоссе.Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее выбирать маршрут следования, сообщает сайт горадминистрации.