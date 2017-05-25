В Самаре временно ограничат движение из-за "Зеленого марафона"

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивно-социального мероприятия «Зеленый марафон» на территории города Самара с 7:30 до 12:30 28 мая будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от съезда к ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное»? сообщает горадминистрация.Внимание автомобилистов обращают на необходимость учитывать временное ограничение и заранее выбирать маршрут следования.