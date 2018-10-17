В Самаре временно меняется схема движения троллейбусов маршрутов №№ 19, 4 и 15
17 октября 2018 17:14
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По информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, с 17:00 17 октября 2018 года и до окончания ремонтных работ троллейбусы маршрута № 19 проследуют до станции метро «Московская», а маршруты троллейбусов №№ 4, 15 будут пролегать не по улице Мичурина, а по Московскому шоссе и улице Коммунистическая, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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