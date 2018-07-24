В Самаре временно меняется схема движения троллейбусов маршрута № 15

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В связи с этим, по информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, в период производства работ движение троллейбусов маршрута № 15 будет осуществляться следующим образом:- в направлении завода «Металлург» – по Московскому шоссе и проспекту Кирова (по трассе троллейбусного маршрута № 4);- в направлении железнодорожного вокзала – по ул. Антонова-Овсеенко (без изменений).Трасса следования автобусов не изменится, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары