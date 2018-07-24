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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре временно меняется схема движения троллейбусов маршрута № 15

24 июля 2018 17:24
217
С 10:00 25 июля до 06:00 28 июля.
С 10:00 25 июля до 06:00 28 июля  АО «Предприятие тепловых сетей» будет проводить работы по устранению аварийной ситуации на трубопроводе теплотрассы, проходящей под проезжей частью ул. Антонова-Овсеенко в районе домов №№ 51, 53.

В связи с этим, по информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, в период производства работ движение троллейбусов маршрута № 15 будет осуществляться следующим образом:

- в направлении завода «Металлург» – по Московскому шоссе и проспекту Кирова (по трассе троллейбусного маршрута № 4);

- в направлении железнодорожного вокзала – по ул. Антонова-Овсеенко (без изменений).

Трасса следования автобусов не изменится, передает пресс-служба администрации Самары. 



Фото:   пресс-служба администрации Самары
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