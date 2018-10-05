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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре временно изменяется схема движения автобусов маршрута № 52

5 октября 2018 17:20
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Движение транспорта через пересечение улиц Структурная и Карьерная будет закрыто с 09:00 6 октября и до окончания работ.
В связи с проведением силами ООО «СКС» работ на водоводе движение транспорта через пересечение улиц Структурная и Карьерная будет закрыто с 09:00 6 октября 2018 года и до окончания работ.

Как сообщает городской Департамент транспорта, на время проведения работ движение автобусов маршрута № 52 будет организовано следующим образом:

- в направлении железнодорожного вокзала – автобусы проследуют по ул. Авроры, ул. Партизанская, ул. Промышленности, ул. Авроры, ул. Партизанская, ул. Дзержинского, ул. Клиническая, ул. Аваиационная и далее - по своему маршруту до железнодорожного вокзала;

- в направлении автостанции «Аврора» – по ул. Авиационная, ул. Клиническая, ул. Дзержинского, ул. Партизанская, ул. Авроры, ул. Промышленности, ул. Партизанская, ул. Авроры - до автостанции «Аврора», передает пресс-служба горадминистрации. 
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