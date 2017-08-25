В Самаре временно изменили 6 автобусных маршрутов
25 августа 2017 12:32
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В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории Самары с 22:00 24 августа 2017 года до 22:00 3 сентября 2017 года будет ограничено движение транспорта по ул. Алма-Атинская на участке протяженностью 300 метров от дома № 72б по ул. Алма-Атинская в сторону ул. Ставропольская.
В указанный период общественный транспорт будет следовать по временной схеме организации движения: движение автобусных маршрутов №№ 12, 21, 68, 89, 268, 297 будет осуществляться в объезд по улицам Черемшанская, Пугачевская и Ставропольская (в обоих направлениях движения).
Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования, сообщает мэрия Самары.
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