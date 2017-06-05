В Самаре возобновлено автомобильное движение на ул.Молодогвардейской и ул.Дыбенко

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В рамках летней ремонтной кампании АО «Предприятие тепловых сетей» в минувшие выходные был выполнен весь запланированный объем по замене тепловых сетей, несмотря на сложные погодные условия. В результате сегодня, 5 июня, возобновлено автомобильное движение на двух участках улиц Самары.Открыт после ремонтных работ участок ул.Молодогвардейской (от ул.Полевой до ул.Маяковского). Здесь произведена перекладка 60 метров теплотрассы диаметром 500 мм. Также открыт для автомобильного движения участок ул.Дыбенко (между ул.Авроры и ул.И.Булкина), где велась сверхплановая перекладка теплотрассы диаметром 100 мм, по которой услугу теплоснабжения получает средняя общеобразовательная школа №114. Кроме того, возобновлена работа остановки общественного транспорта в районе пересечения ул.Галактионовская и ул.Маяковского (трамвай; направление движения в сторону ул.Полевая). По состоянию на 5 мая, по информации «ПТС», в связи с перекладкой тепловых сетей временно приостановлена работа одной автобусной остановки в районе пересечения ул.Самарской и ул.Красноармейской (направление движения в сторону ул.Л.Толстого). Ее открытие запланировано после 10 июня.«Предприятие тепловых сетей» предупреждает, что с 5 по 9 июня приостановлено автомобильное движение на двух участках ул.Комсомольской (между ул.М.Горького и ул.Водников, а также между ул.Водников и ул.А.Толстого). Автомобильное движение по ул.Водников сохранено. На данном участке планируется произвести замену около 400 метров теплосети диаметром 300 мм. В связи с производством ремонтных работ временно изменились маршруты городского транспорта: 11 (автобус), 16 (троллейбус), 205, 247 и 295 (маршрутные такси). Новые схемы движения согласованы с ГИБДД г.о.Самара. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте и возобновить автомобильное движение по ул.Комсомольской к 10 июня.«Предприятие тепловых сетей» приносит извинения за вынужденные неудобства, связанные с подготовкой к будущему отопительному сезону.