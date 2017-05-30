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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре возле ТЦ «Космопорт» появится автобусная остановка

30 мая 2017 11:42
159
В Самаре возле ТЦ «Космопорт» установят автобусную остановку
Автобусы запустят после завершения реконструкции улицы Дыбенко.

В Самаре на улице Дыбенко напротив торгового центра «Космопорт» собираются поставить остановку общественного транспорта.

Автобусы запустят на участке от улицы Авроры до улицы Советской Армии после завершения реконструкции улицы Дыбенко, пишет Samru.ru. Предполагается, что там будут курсировать маршруты № 35 «НФС — Революционная» и № 56 «Центральный Автовокзал — Крутые Ключи».
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