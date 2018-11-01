В Самаре в тестовом режиме по маршруту № 61 совершаются дополнительные рейсы от остановки «Улица XXII Партсъезда»

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В тестовом режиме рейс организуется в будние дни в период до 9 ноября 2018 года. Затем по результатам изучения пассажиропотока (заполняемости автобусов) на этом рейсе будет приниматься решение о его работе на постоянной основе.Обращаем внимание горожан на то, что все остальные рейсы автобусов маршрута № 61 осуществляются в обычном режиме, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации.