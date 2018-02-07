В Самаре уволен водитель маршрутки, ударивший женщину - водителя троллейбуса
7 февраля 2018 10:59
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В дептрансе Самары разобрались с инцидентом при участии водителей общественного транспорта.
Один из жителей города сообщил в твиттере о том, что стал свидетелем конфликта на дороге. Вечером 31 января водитель маршрутки №4 подрезал троллейбус №4, а затем ехал прямо перед ним.
По словам заявителя, водитель троллейбуса вынуждена была подойти к маршрутке на остановке «Телецентр», т.к. действия водителя автобуса «угрожали безопасности пассажиров». В результате последний на глазах у всех ударил женщину.
«Руководители компаний перевозчиков договорились о более тесном взаимодействии в случае подобных конфликтов на маршруте и выработке мер по их недопущению в дальнейшем. Водитель автобуса уволен. Водитель троллейбуса строго предупреждена о неукоснительном выполнении должностных инструкций», - пишет Самру.ру со ссылкой на сообщение департамента транспорта города.
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