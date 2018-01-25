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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре увеличено количество рейсов автобуса № 50

25 января 2018 14:40
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Жители Красной Глинки пожаловались горвластям на сокращение рейсов 50-го автобуса. Проблемно стало добираться до работы и учебы.
Жители Красной Глинки пожаловались горвластям на сокращение рейсов 50-го автобуса. Проблемно стало добираться до работы и учебы.

Об этом написала в Твиттере жительница поселка.

В департаменте транспорта заверили: "Мы пересмотрели расписание. Утром увеличили количество рейсов муниципальных автобусов №50, оптимизировали №1. С сегодняшнего дня в вечернее время сокращён интервал по маршруту №1".


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