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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре строительству трамвайной линии до «Самара-Арены» мешает магазин стройматериалов

24 августа 2017 11:40
192
В Самаре строительству трамвайной линии до «Самара-Арены» мешает магазин стройматериалов 15 сентября его снесут.
15 сентября его снесут.

Готовность новой трамвайной линии на Московском шоссе составляет 40%. Об этом сообщил директор подрядной организации «ВТС-метро» Сергей Натальчук, пишет 63.ru.

- Наши сотрудники смонтировали водопропускные трубы и разработали грунт для устройства трамвайных путей. Кроме того, специалисты установили диспетчерский пункт, уложили ресошпальную решетку и кабельную линию к тяговой подстанции, - рассказал Сергей Натальчук.

Однако на пути трамвайной линии встал незаконный магазин стройматериалов. Как сообщил мэр Самары Олег Фурсов, 15 сентября его снесут.

Градоначальник рассказал, что собственник магазина на законных основаниях владеет лишь частью земельного участка. Мэрия предложила ему возместить ущерб, но мужчина потребовал компенсации за всю площадку. Власти ему отказали.

Напомним, рельсы пройдут по Московскому шоссе от улицы Ташкентской до разворотного кольца на территории стадиона «Самара-Арена». На этом кольце построят диспетчерский пункт, а вдоль путей установят остановочные павильоны. На перекрестках предусмотрят защитные покрытия путей для комфортного проезда.

На пересечении Московского шоссе и улицы Дальней строят тоннель для трамваев. Его готовность составляет 75%. Рабочие завершили бетонирование конструкции.

Власти планируют пустить до стадиона трехсекционные трамваи. Ожидается, что время в пути от центра города до конечной остановки «Стадион» составит около 38-45 минут.





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