В Самаре стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте изменится с 1 января следующего года
18 декабря 2018 14:19
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За наличный расчет стоимость билета в метрополитене, автомобильном и городском наземном электрическом транспорте составит 28 рублей.
Стоимость безлимитной единой транспортной карты – ежемесячного льготного долгосрочного проездного билета, с помощью которого можно совершать поездки на всех видах транспорта без ограничений («сезонки» с неограниченным количеством поездок при фиксированной стоимости проездного) будет составлять 1800 рублей в месяц.
Стоимость поездки по карте школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений), в т. ч. с использованием бесконтактной смарт-карты, иных устройств с бесконтактным интерфейсом, двумерного штрихкода, банковской карты (при условии установления электронного приложения, позволяющего использовать данное средство платежа при оплате проезда) составит 14,6 рубля.
Безлимитная карта школьника (ежемесячный льготный долгосрочный проездной билет) обойдется в 560 рублей.
Проезд по студенческой карте (для студентов, курсантов очных отделений учреждений профессионального образования) также будет стоить 14,6 рубля.
Стоимость безлимитной студенческой карты определена на уровне 730 рублей.
Предусмотрен и лимитированный проезд студентов по льготному тарифу: по проездному билету на 20 поездок - стоимостью 280 рублей и на 40 поездок – стоимостью 560 рублей. Данный льготный тариф применяется студентами по их выбору при активации (пополнении) безлимитной студенческой карты.
Обращаем внимание на то, что не изменится стоимость «сезонки» для обладателей социальных карт жителя Самарской области, которые выдаются органами социальной защиты населения за счет средств областного бюджета. Такая «сезонка» по прежнему будет обходиться в 270 рублей, она дает право на 90 поездок ежемесячно.
Подчеркнем, что при осуществляемой индексации расширяется линейка способов оплаты за проезд в муниципальном общественном транспорте.
В частности, в тарифном «меню» - использование электронного билета ООО «Система МУЛЬТИПАСС», который уже заменяет традиционные жетоны для оплаты разового проезда в самарском метрополитене.
Кроме того, в первом квартале 2019 года планируется ввести систему оплаты проезда с помощью банковских карт во всех видах общественного муниципального пассажирского транспорта. ООО «Транспортная карта» позволяет обслуживать не только существующую систему «Электронный проездной», но и готово к внедрению новых систем оплаты проезда. Мероприятия по готовности терминалов к приему бесконтактных банковских карт проведены путем установки на них нового программного обеспечения, что позволило избежать затрат на приобретение другого оборудования, замену действующих карт и дополнительных требований к техническим возможностям перевозчиков. К оплате планируется принимать бесконтактные карты всех банков, на которых имеется соответствующий значок - банковские карты платежных систем МИР, VISA, MasterCard. Также будет возможна оплата с помощью сотовых телефонов, оборудованных чипом NFC, а также с использованием приложений AndroidPay, SamsungPay, ApplePay. При оплате банковской картой дополнительной настройки карты не потребуется. При использовании для оплаты приложений необходимо будет установить на телефон выбранное приложение и «привязать» к нему свою банковскую карту.
Необходимо напомнить, что соответствующие расчеты для определения оптимального тарифа на проезд в муниципальном общественном транспорте Самары были выполнены в процессе работы тарифной комиссии. В обсуждении, которое было вынесено в публичную плоскость, задействовали представителей трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории городского округа Самара, областной Федерации профсоюзов, Общественной палаты Самарской области и городского округа Самара, Совета ректоров ВУЗов Самарской области, регионального штаба ОНФ и других общественников.
«Абсолютно уверен в том, что повышение стоимости проезда никогда не воспринимается как благо, оно воспринимается как нагрузка на отдельно взятую семью, на отдельно взятого человека. Но при всех сложностях, которые сейчас испытывает транспорт, я полагаю, было найдено единственно верное решение относительно той суммы, на которую повысится проезд», - считает исполнительный директор ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Владимир Братчиков.
Изменение тарифа позволит снизить нагрузку транспортных предприятий, что является основным мотивом индексации стоимости проезда.
Напомним, последний раз стоимость проезда в Самаре повышалась в 2016 году. Необходимые изменения назрели в связи с ощутимым ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и регулярным увеличением других тарифных платежей. При этом согласно анализу расходов, связанных с перевозкой пассажиров, даже с учетом индексации с 1 января следующего года себестоимость поездок по-прежнему останется выше цены за билет. Сейчас себестоимость перевозки одного пассажира в автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 29 рублей, в метро – 65 рублей 83 копейки.
Разница стоимости и себестоимости является одним из факторов, приводящих транспортные предприятия к серьезным долговым обязательствам. В свою очередь это сказывается и на стабильной работе общественного транспорта.
Для возмещения недостающих доходов требуется постоянное субсидирование транспортных предприятий, однако и эта мера полностью не компенсирует их расходы.
Нужно учитывать и социальную значимость перевозок - доля льготных категорий граждан в общем объеме пассажиропотока также остается высокой. При этом перевозки льготных категорий граждан обеспечиваются полностью.
Также закупался новый подвижной состав – полное обновление касалось ряда городских маршрутов. Аналогичная задача стоит и на следующие годы.
Кроме того, повышение тарифов на проезд даст возможность положительно повлиять на материальную составляющую труда сотрудников транспортной отрасли города.
«Заработная плата сотрудников трамвайно-троллейбусного управления не повышалась с 2015 года в связи с непростой экономической ситуацией на предприятии. Повышение тарифов на проезд позволит улучшить ситуацию и даст возможность проиндексировать зарплату работников, подтянуть ее до уровня средней оплаты по Самарской области», - отметил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов.
Важно также отметить, что даже с учетом повышения тарифа стоимость проезда в общественном транспорте Самары остается одной из самых низких в Приволжском федеральном округе и в целом по стране. Например, раньше, чем в Самаре, проезд подорожал до 28 рублей в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В Красноярске и Уфе он составляет 30 рублей.
Помимо этого, в Самаре сохраняются существенные преимущества: скидки и льготы для школьников и студентов. Причем студенты ездят в муниципальном транспорте, оплачивая проезд по минимальной стоимости, если сравнивать с городами-миллионниками. Так, стоимость проезда для данной категории пассажиров составляет: в Москве – 50 рублей; в Санкт-Петербурге – 40 рублей; в Красноярске – 28 рублей; в Казани – 25 рублей; в Ульяновске – 20 рублей. К тому же льготы на проезд таких пассажиров сейчас предоставляются не во всех городах страны.
В части определения стоимости проезда в коммерческом транспорте (маршрутные такси, в которых не действуют льготы на проезд) профильный Департамент сообщает, что в соответствии с действующим законодательством такие перевозчики могут самостоятельно устанавливать стоимость проезда по обслуживаемым маршрутам, передает пресс-служба горадминистрации.
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