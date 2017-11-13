В Самаре собираются направить на строительство метро 176 миллионов рублей
13 ноября 2017 11:59
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Власти Самарской области предусмотрели 176 миллионов рублей на проектирование и строительство городского метро. Согласно законопроекту Самарской губернской думы о бюджете на 2018 год, денежные средства планируют потратить с учетом заключенных государственных контрактов.
Напомним, последней станцией метро, которую открыли в Самаре, стала «Алабинская». Ее строительство было начато в далеком 2007 году, а воспользоваться ей смогли только 2015. Однако в настоящий момент станция работает челночным способом — пассажирские поезда приходят только на один путь и с него же уходят на станцию «Российская».
По словам подрядчиков, при достаточном объеме финансирования, станция будет сдана в 2018 году. На будущий год запланирована отделка двух лестничных сходов и открытие пешеходного перехода на Ново-Садовой, пишет "ФедералПресс".
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