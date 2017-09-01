В Самаре сегодня, 1 сентября запрещена парковка у трёх вузов
1 сентября 2017 12:12
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В Самаре 1 сентября, в День знаний, в связи с проведением торжественных мероприятий, временно изменится схема движения и парковки транспорта на следующих участках улиц:
— с 20:00 31 августа до 16:00 1 сентября в связи с проведением торжественного мероприятия «День Знаний СамГТУ» будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (без ограничения движения) по Волжскому проспекту от Чкаловского спуска до дома № 47 по Волжскому проспекту;.
— с 08:00 до 10:00 1 сентября в связи с проведением торжественной линейки ГБОУ ВО Самарская государственная областная академия (Наяновой) будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (без ограничения движения) на площади Чапаева;.
— с 08:00 до 12:00 1 сентября в связи с проведением торжественного мероприятия «День знаний СамГУПС» будет ограничено движение автотранспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) по ул. Свободы от ул. XXII Партсъезда до Первого Безымянного переулка; также на указанном участке улицы Свободы будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 31 августа до 12:00 1 сентября, сообщает мэрия Самары.
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