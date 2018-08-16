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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре работу автобусов 5д проверят дополнительно

16 августа 2018 14:49
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Работа автобуса, соединяющего Куйбышевский район с центром города, вызывает нарекания со стороны пассажиров.
В Самаре продолжается проверка работы общественного транспорта. Напомним, что такую задачу муниципалитету поставил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров после обращений граждан с жалобами на работу некоторых маршрутов. Накануне вечером представители городского Департамента транспорта проверили работу автобусного маршрута 5д («п. Сухая Самарка – Губернский рынок»).

Работа автобуса, соединяющего Куйбышевский район с центром города, вызывает нарекания со стороны пассажиров. Главное замечание, которые высказывают граждане, – большие интервалы движения. По словам жителей, основные сложности возникают у желающих выехать из поселка «Сухая Самарка» рано утром. Автобусы заполняются на первой остановке и тем, кто садится на следующих, уже не остается места.

«Объективно, наполняемость автобусов маршрута 5д на уровне 3-4 баллов по пятибалльной шкале. Это в вечерний «час пик». В течение дня пассажиропоток неравномерный. Поскольку жители озвучивают проблему, что сложно уехать утром в сторону города, мы приняли решение продолжить проверку автобусов этого маршрута в утренние «часы пик». После анализа ситуации будет поставлена соответствующая задача перевозчику с обязательным контролем ее исполнения»,- отметил руководитель Департамента транспорта Юрий Тапилин.

Ближайшая проверка запланирована уже на завтрашнее утро, передает пресс-служба горадминистрации. 
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