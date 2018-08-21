В Самаре продолжаются проверки автобусных маршрутов: утром была проверена работа 52-го маршрута

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Сегодня утром была проверена работа 52-го маршрута, который соединяет автостанцию «Аврора» и железнодорожный вокзал. Проверяющие проехали от начальной до конечной точки маршрута. Выяснилось, что перебоев в движении нет - на всем протяжении расписание соблюдается.«От автостанции автобусы отходят регулярно с интервалом, не превышающим 10 минут. На начальном этапе следования в салоне - порядка десятка пассажиров. Далее - наполняемость средняя. В ходе мониторинга мы интересовались мнением граждан, пользующихся данным маршрутом. Они высказали положительную оценку, подтвердив, что сейчас маршрут работает стабильно, жалоб нет», - сообщил руководитель Департамента транспорта Самара Юрий Тапилин.А накануне на контроле были автобусы, следующие по 50-му маршруту (от железнодорожного вокзала до поселка Красная Глинка). Проверка показала, что в вечерние часы «пик» подвижной состав следовал согласно расписанию, нормативы соблюдаются. Интервал составил 15-20 минут. Ждать следующего рейса всем желающим уехать пассажирам не приходится. В первый день рабочей недели наполняемость салонов была равномерной на всей протяженности данного маршрута и составила в среднем 3-4 балла (оценка рассчитывается по 5-балльной шкале).Необходимо отметить, что проверочные мероприятия не прекращались и в выходные дни, когда в поле зрения проверяющих были также автобусы, осуществляющие перевозки к садово-дачным массивам и обратно - в текущем сезоне эти направления обслуживают порядка 30 дачных маршрутов, по которым следует подвижной состав разной общей вместимости (104 или 72 человека). Ранее дачники высказывали пожелания относительно наличия сидячих мест и смещения графика перевозок в зависимости от подачи воды для полива садово-дачных участков. Для более комфортного транспортного обеспечения работа с перевозчиками уже ведется. В частности, достигнута договоренность о том, что в случае скопления на остановках отправления большого количества пассажиров выделяется дополнительный подвижной состав.Кроме того, по просьбам жителей Самары продолжаются проверки на одном из самых востребованных маршрутов - № 61, который следует от Хлебной площади до ТЦ «Колизей». В будние дни он работает ритмично, специалистами отмечается средняя наполняемость. В выходные же, когда горожане беспересадочно могут добраться на автобусах данного маршрута и до мест массового отдыха в центре города, например, до самарской набережной, пассажиропоток несколько выше.«В первоочередном порядке отрабатываются наиболее загруженные маршруты, по которым поступают обращения в адрес Главы города. До конца этой недели график проверок сформирован. Согласно нему вновь планируется оценить работу маршрутов, следующих в направлении Красной Глинки. Также повторные проверки будут осуществляться и в отношении работы автобусного маршрута 5д, Проконтролируем, какие меры принял перевозчик и насколько кардинально изменилась ситуация на маршруте», - добавил Юрий Тапилин, передает пресс-служба администрации Самары.