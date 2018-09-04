В Самаре принимаются дополнительные меры по улучшению транспортного обслуживания населения

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Необходимо отметить, что мониторинг, выполняемый по поручению врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, проводят представители Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, представители средств массовой информации, члены регионального штаба ОНФ. Проверки общественного транспорта в Самаре осуществляются уже 4-ю неделю.Накануне совместно вновь оценили работу автобусных маршрутов, следующих в направлении Красной Глинки (№№ 50, 51, 1). Так, наполняемость салонов автобусов маршрута № 50 составляет в среднем 4 балла (по 5-балльной шкале) и 5 баллов – в часы «пик». При этом отмечается стабилизация ситуации с вывозом пассажиров – с остановочных павильонов забирают всех желающих уехать по нужным маршрутам. Это стало возможным благодаря обобщению и анализу результатов мониторинга и оперативному принятию необходимых мер во взаимодействии с перевозчиками.Например, на маршрутах №№ 1, 50 с учетом просьб жителей Красноглинского района перевозчиком был введен двухсменный график работы водителей, что повлияло на увеличение количества выполняемых рейсов в течение дня. Соответственно это способствует соблюдению заданного интервала движения (10-15 минут), в пиковое время – от 5 до 15 минут. Часть автобусов марки «МАЗ» заменили на более вместительные «ЛИАЗы» (на 32 пассажира больше).«Мы понимаем, что горожане хотят ездить на новых автобусах. Срок эксплуатации газомоторных «ЛИАЗов», которые следуют по 50-му маршруту, не превышает двух-трех лет – они были закуплены в 2015-2016 годах. Сейчас мы видим, что автобусы данного маршрута ходят регулярно. Мы опрашивали пассажиров. Несмотря на прогнозируемое увеличение объема пассажироперевозок в начале сентября, в вечернее время уехать стало гораздо проще, нежели ранее, что, безусловно, и нас очень радует», - пояснил руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.В целом большинство горожан, пользующихся красноглинским направлением, высказали мнение о том, что ситуация с обеспечением транспортом улучшилась по сравнению с той, что наблюдалось в конце весны текущего года. Вот выдержки из опроса общественного мнения:- «Если раньше автобусы маршрута № 50 приходилось ждать очень долго, то сейчас они сейчас ходят достаточно часто. Можно занять сидячее место».- «Автобус приехал быстро. Особых замечаний нет».- «Раньше было много маршруток, но они не такие безопасные, как большие автобусы. Надеемся, что выделят дополнительный транспорт на этом маршруте, особенно к зиме, когда еще сложнее добираться до города из отдаленного района, нежели с наступлением учебного года».- «Вечером можно уехать буквально за 5 минут. Утром еще бывает немного проблематично, в период с 7 до 8 утра».Таким образом, работа вышеуказанных маршрутов остается на усиленном контроле, как и маршрута 5д («пос. Сухая Самарка – Губернский рынок»).После ревизий для удобства жителей Куйбышевского района на маршрут 5д также выпустили «ЛИАЗы». Однако, как показывает мониторинг, наполняемость автобусов снизилась незначительно. В связи с сентябрьским увеличением пассажиропотока готовится ряд дополнительных мер по этому и другим, наиболее востребованным, маршрутам.В частности планируется, что в ближайшее время парк перевозчика увеличится еще на 35 автобусов. Они также будут использоваться на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа.«В начале лета поступало большое количество жалоб на работу общественного транспорта Самары. Региональный штаб ОНФ также взял ситуацию под контроль. Представители штаба участвуют в ревизионных объездах. Все вопросы отрабатываем во взаимодействии с городской Администрацией. И теперь ситуация изменилась в лучшую сторону, о чем говорят и сами пассажиры. На линиях уже работает дополнительный подвижной состав, и жители хотели бы видеть еще больше автобусов на маршрутах. С учетом пожеланий корректируется расписание движения. Рассчитываем и на то, что в ближайшее время улучшится информирование населения, в частности, на остановках появятся дополнительные табло о времени прибытия и убытия автобусов», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Самарской области Валерий Барсук.Чтобы постоянно контролировать реальную картину того, насколько эффективно работает транспорт на территории Самары, и реагировать на обращения горожан максимально оперативно, проверочные мероприятия продолжатся. В них, кроме профильного департамента и общественников, при необходимости задействуются также районные администрации, управляющие микрорайонами, передает пресс-служба администрации Самары.