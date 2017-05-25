В Самаре появятся трехсекционные трамваи
25 мая 2017 11:45
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Парк общественного транспорта Самары пополнят новыми трамваями. Как пишет 63.ru, в трамвайно-троллейбусное управление начали поступать трехсекционные составы.
Всего городские власти закупили в лизинг 10 таких трамваев. Стоимость контракта составляет 988 213 209 рублей. Первоначальный взнос – 80 миллионов рублей. Остальные средства чиновники планируют перечислить производителю вагонов до 2022 года.
Трамваи уже прошли технические испытания в Самаре, и специалисты «Трамвайно-троллейбусного управления» областной столицы знакомы с работой этой модели. К выходу на городские маршруты они будут готовы после обкатки на рельсах.
Максимальная скорость трамвая составляет 75 километров в час. Вагоны оснащены кондиционерами, системами отопления и видеонаблюдения, аппарелью для инвалидов-колясочников и граждан с детскими колясками, а также площадкой для размещения кресла-коляски со специальными приспособлениями для ее крепления во время движения.
Отметим, что сейчас в Самаре строят новую трамвайную линию. Ее протянут от улицы Ташкентской до стадиона «Самара Арена», где пройдут игры ЧМ. Ожидается, что трехсекционные трамваи в перспективе будут обслуживать именно это направление.
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