В Самаре пассажирам представят обновленный интерьер фирменного поезда «Жигули»

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В этот день на вокзалах и в поездах пройдут праздничные мероприятия, которые подготовили сотрудники 15 филиалов АО «ФПК» по всей стране.Так, в Самаре пассажиров поздравят на железнодорожном вокзале города в ходе открытой встречи с руководителями Куйбышевского филиала АО «ФПК» и Куйбышевской железной дороги.Гостям и жителям г. Самары будет презентован обновленный интерьер фирменного поезда «Жигули». На вокзале будут организованы развлекательная музыкальная программа и танцевальные флешмобы. Для того, чтобы все желающие смогли надолго сохранить приятные впечатления от мероприятия, в пассажирской зоне специалисты установят тантамарески для памятных фотографий. Для пассажиров с детьми будут работать мастера аквагрима. Всех пассажиров также ждут поздравления, сувениры, увлекательные конкурсы.Праздник продолжится и в пути следования: во всех поездах пассажиров бесплатно угостят горячим сладким чаем и подарят фирменные календари, сообщает КбшЖД.