В Самаре организованы предтестовые мероприятия по переходу на бескондукторную систему оплаты проезда

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Как сообщает Департамент транспорта Администрации Самары, обилечивание пассажиров осуществляется водителем самостоятельно. При этом во избежание отвлечения водителя в процессе управления транспортным средством оплата проезда ведется только во время остановок, с применением действующих валидаторов. А выход пассажиров организуется через переднюю дверь.Стоит отметить, что такой механизм оплаты проезда уже распространен в ряде городов, в том числе в Москве.Напомним, в настоящее время муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» прорабатывает вопрос внедрения системы бескондукторного обслуживания пассажиров. Так, предприятием разрабатывается дорожная карта по определению видов подвижного состава, номеров маршрутов, установке необходимого оборудования, определяется его изготовитель и поставщик, рассматриваются способы монтажа (планируется, что валидаторы для самообслуживания будут размещены на входе в салон общественного транспорта).Кроме того, прорабатывается вопрос контроля оплаты проезда пассажиров в транспорте при отсутствии кондукторов.Также планируется запуск непосредственно пилотного проекта системы бескондукторного обслуживания пассажиров в транспорте МП «ТТУ».Срок внедрения указанной системы оплаты проезда составит 6 месяцев с момента заключения договора между ООО «Транспортная карта» и производителем оборудования.В ходе и после завершения действующих предтестовых мероприятий, предшествующих пилотному проекту, будет даваться оценка ситуации, сравниваться полученная выручка от продажи билетов и т. п. анализ. Это необходимо с целью внесения предложений о возможностях усовершенствования системы.О других маршрутах и видах муниципального общественного транспорта, которые могут быть дополнительно задействованы в апробации системы, профильным департаментом будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары