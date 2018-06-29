В Самаре организовано движение пробных дополнительных рейсов по автобусному маршруту № 51
29 июня 2018 14:40
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На текущий момент на данном маршруте перевозчиком обеспечивается выпуск 13 единиц подвижного состава. Планируется выпуск 15 единиц подвижного состава (вместо 1 - по реестру).
Обращаем внимание горожан на то, что время отправления утренних рейсов от Красной Глинки – 05:55, 06:11, 06:23, 06:37, 06:51, 07:05, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 07:59, 08:09, 08:19, 08:34, 08:48, 09:04. Отправление вечерних рейсов от станции метро «Кировская» – 16:09, 16:19, 16:28, 16:39, 16:49, 16:59, 17:09, 17:19, 17:29, 17:49, 17:53, 18:36, 19:19, 20:02, 20:45.
Перевозка осуществляется автобусами большого класса (вместимость - 104 человека) и среднего класса (вместимость - 72 пассажира) с заездом на ул. Батайская, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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