В Самаре ограничивается движение большегрузов на автомобильных дорогах общего пользования

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ограничивается движение транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7 тонн, на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Самары по следующим улицам:- ул. Теневая;- ул. Восточная (пос. Береза);- ул. 4-й квартал (пос. Береза);- ул. Магистральная;- ул. Гаражная (пос. Винтай);- пр. Кирова;- Южное шоссе;- ул. Уральская;- автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в пос. Козелки;- Кряжское шоссе;- Новокуйбышевское шоссе;- Аэропортовское шоссе;- Стромиловское шоссе;- ул. Белорусская;- автомобильная дорога от ПГТ «Завод «Стройкерамика».Также на указанных участках автомобильных дорог будет действовать временное ограничение движения в летний период: сбудет ограничиваться движение тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингуокружающей среды.Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяются на:- международные перевозки грузов;- пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо,топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ и работ по содержанию автомобильных дорог;- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;- на транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба администрации Самары.