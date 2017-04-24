В Самаре ограничат движение в связи со строительством ливневой канализации

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- с 00:00 24 апреля 2017 года до 23:00 13 мая 2017 года - по Третьему проезду на участке 70 м от ул. Печерская в сторонуул. Дыбенко, по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Четвертому проезду на участке 20 м от ул. Печерская в сторону ул. Артемовская;- с 00:00 14 мая 2017 года до 23:00 22 мая 2017 года - по ул. Печерская на участке 70 м от Четвертого проезда в сторону Третьего проезда, по Третьему проезду в границах пересечения с ул. Печерская;- с 00:00 23 мая 2017 года до 23:00 17 июня 2017 года - по ул. Печерская в районе дома № 29 по ул. Печерская, по Третьему проезду от ул. Печерская до дома № 10 по ул. Корабельная, сообщает пресс-служба администрации Самары.