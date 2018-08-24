В Самаре ограничат движение транспорта в районе Хлебной площади
24 августа 2018 16:16
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Кроме того, с 06:00 27 августа 2018 года до 24:00 24 ноября 2018 года движение общественного транспорта в районе Хлебной площади будет организовано по временной схеме следующим образом:
- автобусные маршруты №№ 48д, 48к, 92, 168, 172 - в направлении «из города» – без изменений; в направлении «в город» – по ул. Засекина, ул. Степана Разина, ул. Крупской, ул. Куйбышева и далее по своим маршрутам;
- автобусные маршруты №№ 207, 226 - в направлении «в город» – по ул. Фрунзе, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина до остановки общественного транспорта «Хлебная площадь»; в направлении «из города» – от остановки «Хлебная площадь» по ул. Степана Разин, ул. Крупской, ул. Фрунзе и далее по своим маршрутам.
Подробнее со схемой ограничения движения транспорта и схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.
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