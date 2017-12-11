В Самаре на строительство станции «Алабинская» нужно еще 800 миллионов
11 декабря 2017 11:58
162
Станция метро «Алабинская» готова примерно на 85 %, контракт по ней закончится 20 декабря, сообщил 8 декабря генеральный директор АО «ВТС МЕТРО» Сергей Натальчук.
Все основные работы по перегонным тоннелям и камере съездов завершены. Дело осталось за обустройством - монтаж рельс, стрелочных переводов, отладку освещения.
Для завершения строительства необходимо еще 800 миллионов рублей. «Если их выделят в 2018, в том же году мы сдадим объект», - сказал метростроевец. Сегодня дальнейшая судьба станции с 10-летней историей остается неясной. Все определит будущий контракт с областным минстроем. С кем его заключат по итогам конкурса, станет известно позже. Пока же станция по-прежнему работает в усеченном режиме – без камеры съездов поезда идут до «Алабинской» и возвращаются тем же путем.
Как отмечает Сергей Натальчук, главная причина медленного строительства самарского метро – перебои в финансировании. В общей сложности на строительство Алабинской потратили из областного бюджета 9 миллиардов рублей. Однако эту сумму разбили на множество частей, которые выделялись по мере возможности. «Финансирование строительства метро в Самаре происходит по остаточному принципу: нашли 100 миллионов – выделили. Потом еще и еще, от случая к случаю. Поэтому многие строительные процессы, которые в других городах занимают месяцы, у нас растягиваются на годы», - говорит гендиректор «ВТС МЕТРО».
Страдают от этого как любители подземки, так и жители города, привыкшие к наземному транспорту - участки прокладки путей перекрываются на время строительства, как это вышло с «Алабинской». Напомним, отрезок ул. Ново-Садовой от Первомайской до Полевой закрыли для движения в 2007 году и открыли лишь на этой неделе. Если ситуация повторится в период строительства следующей станции - «Самарской», горожане столкнутся с транспортным коллапсом, ведь перекрывать придется «ворота исторического центра» - Полевую, участок с наиболее интенсивным движением.
Однако, Сергей Натальчук уверяет, что подобного можно избежать. Для этого необходимо перекрывать небольшие куски на карте города и затем соединять их тоннелем – 400 метров от Полевой до Чкаловской на четыре месяца, затем еще 400 метров от Чкаловской до ул. Маяковского, и так добраться до сквера Устинова, где и будет новая станция метро.
По мнению метростроевца, «Самарская» станет наиболее удачной станцией областной столицы с точки зрения расположения. Площадь Куйбышева, Площадь Славы, будущий Дворец спорта – все в радиусе полкилометра. По предварительным подсчетам на строительство объекта необходимо около 6 миллиардов рублей, пишет "ФедералПресс".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
11 декабря 2017 13:34Продукция Куйбышевского НПЗ – в числе «100 лучших товаров России»
Два десятка региональных предприятий стали победителями финального этапа конкурса «100 лучших товаров России 2017». Лауреатов наградили в министерстве... Экономика региона
30
11 декабря 2017 12:16
Соответствующий отчет подготовлен СОФЖИ. Экономика региона
102
8 декабря 2017 10:07
Это 82,2 % от средней заработной платы по региону. Экономика региона
298
Финансы и Банки
8 декабря 2017 17:05
Совершенно новый для предпринимательского сообщества Самары проект позволил участникам в режиме онлайн обмениваться контактами и назначать дальнейшие... Финансы и Банки
262
8 декабря 2017 10:29
Спецпредложение продлится до 15 февраля 2018 года включительно. Финансы и Банки
230
6 декабря 2017 14:42
Повышенные бонусы будут начисляться при покупках в любой стране мира. Для получения повышенных бонусов нужно, чтобы траты по карте в предыдущем месяце... Финансы и Банки
471
Строительство
11 декабря 2017 13:29
Демонтаж старых конструкций обойдется в 2,9 млн рублей. Строительство
100
11 декабря 2017 10:06
Наименьшая разница в площади квартир оказалась в Куйбышевском районе города. Строительство
140
8 декабря 2017 12:50
Наблюдается отставание в муниципальных районах Алексеевский и Пестравский, городских округах Самара и Тольятти. Строительство
265
Новости
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
|
06.12.2017
Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
|
06.12.2017
Существуют различные виды экспертиз. На сайте expertiza-ekc.ru для вас - более...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
996
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
969
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2019
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
170
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
157
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
149
Новости компаний
7 декабря 2017 11:35
При этом он остается руководителем тольяттинского автозавода. Новости компаний
218
4 декабря 2017 12:16
Если раньше в программе утилизации участвовали все или большинство моделей, то сейчас скидку в можно получить только на одну. Новости компаний
290
4 декабря 2017 10:15
Энергетики предпринимают все возможные способы взыскания задолженности. Новости компаний
283
29 ноября 2017 11:14
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
584
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
106
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
147
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
203
Транспорт
11 декабря 2017 14:44
В целях расширения географии сервиса несырьевого экспорта из России в Китай. Транспорт
61
11 декабря 2017 11:58
Гендиректор «ВТС МЕТРО» рассказал о будущем двух последних станций самарского метрополитена. Транспорт
162
11 декабря 2017 11:16
Об этом сообщает КбшЖД. Транспорт
104
11 декабря 2017 09:49
Для этого организована "горячая линия". Транспорт
120
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5463
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2007
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8907
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2671
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10407
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3049
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2468
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1647
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2013
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1909
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1603
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3236
Мероприятия