В Самаре на остановках общественного транспорта устанавливают информационные табло

Табло прибытия отображает актуальную информацию по времени прибытия того или иного вида общественного транспорта. На период проведения ЧМ-2018 табло также будут показывать прибытие маршрутов-шаттлов.Всего на территории города появятся 39 таких табло. Они будут расположены на гостевых и туристических маршрутах. Все работы по установке будут завершены до 14 июня.Информационные табло появятся на следующих остановках:• Площадь Революции,• Музей им. П. В. Алабина,• Железнодорожная поликлиника,• Железнодорожный вокзал,• Самарская площадь,• ул. Полевая (пр. Ленина),• пр. Ленина (пр. Ленина),• ТЦ «Амбар»,• ТЦ «Мега»,• пл. Славы (ул. Молодогвардейская),• Автостанция Аврора (по ул. Авроры),• Стадион «Самара Арена»,• Барбошина поляна (по ул. Ново-Садовая),• Станция метро «Московская» (по Московскому шоссе),• Автовокзал «Центральный» (по Московскому шоссе),• КРЦ «Звезда» (по ул. Ново-Садовая),• Завод Тарасова (по Московскому шоссе),• ул. Алма-Атинская (по Московскому шоссе),• 2- й проезд,• 8- й проезд.Источником информации о прибытии транспорта для табло является сайт Транспортного оператора Самары tosamara.ru, который позволяет следить за движением пассажирского транспорта в реальном времени и отражать его положение на карте города. На основе сайта разработано мобильное приложение “Прибывалка – 63”, позволяющее пользователю получать информацию о прибытии транспорта, сообщает пресс-служба администрации Самары.