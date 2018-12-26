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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре на один из маршрутов в рейс вышел «Новогодний автобус желаний»

26 декабря 2018 21:08
122
Об этом сообщает компания «СамараАвтоГаз».

"Уважаемые пассажиры. Сегодня на одном из наших маршрутов в рейс вышел «Новогодний автобус желаний». Вместе с вами в автобусе Дед Мороз и Снегурочка, праздничное настроение и новогодние сувениры. Загадывайте желание и оно сбудется под Новый год!" - передает  ООО "СамараАвтоГаз" в Твиттере.



Фото:   ООО "СамараАвтоГаз"
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