В Самаре курсируют еще три трамвая с символикой ЧМ-2018
4 декабря 2017 22:44
130
Фото: vkonline.ru
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Экономика региона
4 декабря 2017 13:15
Такие данные получены по большинству муниципальных образований. Экономика региона
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4 декабря 2017 12:51
При этом подешевели гречка и сахар. Экономика региона
162
1 декабря 2017 13:12
Базовым элементом ее будет уникальный летательный аппарат — конвертоплан. Экономика региона
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Финансы и Банки
4 декабря 2017 23:31
Он позволит совершать покупки со всеми привилегиями, включая скидки и льготы в магазинах и аптеках. Финансы и Банки
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1 декабря 2017 13:00
Более 38 тысяч юридических лиц – клиентов Поволжского банка ПАО Сбербанк используют услугу e-invoicing. Финансы и Банки
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30 ноября 2017 12:08
Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками. Финансы и Банки
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Строительство
30 ноября 2017 12:18
Стороны не имеют претензий друг к другу. Строительство
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23 ноября 2017 16:41
Приобрести квартиру или дом в Минске хотят многие люди. Беларусь является страной, в которых много лесов и чистых озер. Она имеет свои уникальные традиции и... Строительство
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17 ноября 2017 14:02
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
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21 февраля 2017 16:28
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Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
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13 ноября 2017 17:30
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