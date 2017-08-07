В Самаре изменится расписание движения по Волге до Ширяево
7 августа 2017 11:59
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Дополнительные рейсы организуют на скоростных судах. В пятницу, 11 августа, они будут отправляться с речного вокзала в 17:30 и 19:15, с поляны Фрунзе – в 17:45 и 19:30. Также один рейс организуют в обратном направлении с отплытием из Ширяево в 18:15 с заездом на поляну Фрунзе, пишет 63.ру.
В субботу, 12 августа, отправление с речного вокзала организуют в 7:15, 9:00, 11:45 и 17:30, с поляны Фрунзе – 7:30, 9:15, 10:15, 12:00, 17:45, 18:45 и 19:45. В обратном направлении – 9:45, 10:45, 16:00, 18:15, 19:15 и 20:15 с заездом на поляну Фрунзе, а также в 8:00 на прямую до Самары.
В воскресенье, 13 августа, в Ширяево с речного вокзала отправят два рейса – в 9:00 и 17:30. От поляны Фрунзе можно будет уехать в 9:15, 17:45, 18:45 и 19:45. Суда в обратном направлении пустят в 9:45, 18:15, 19:15 и 20:15. При этом до речного вокзала проследует только первый и последний рейс, остальные завершат маршрут на пристани у поляны Фрунзе. Время в пути составит 30-40 минут.
– Кроме того, на время проведения фестиваля изменится движение речных трамвайчиков до Ширяево. Так, 11 августа, пустят рейсы в 18:00 и 18:15 с вокзала с заездом на поляну Фрунзе в 19:00 и 19:15. Общее время пути составит 2,5 часа. В обратном направлении пустят один рейс в 20:40, – сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
В субботу, речные трамвайчики будут отправлять из Самары в 7:30, 8:30, 9:30 и 18:15, с пристани на поляне Фрунзе – 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 16:50, 18:50, 19:15 и 20:15. В обратную сторону запланировали рейсы до поляны Фрунзе в 10:10, 10:40,15:10, 17:30 и 22:30, до Самары с заездом на поляну Фрунзе – 6:10, 14:30, 15:10 и 20:30.
В заключительный день фестиваля «Жигулевская вишня», который состоится 13 августа, из Самары в Ширяево отправится только один рейс. Он состоится в 8:30. Однако с причала на поляне Фрунзе речные трамвайчики будут отходить в 9:00, 9:30, 12:30 и 13:30. Вернуться из Ширяево в город пассажиры смогут в 6:10, 14:30, 15:10, на пристань у поляны Фрунзе – в 10:40, 15:10 и 22:30.
Напомним, что в 2017 году фестиваль «Жигулевская вишня» с состоится в обновленном формате. Все мероприятия
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