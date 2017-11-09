В Самаре изменится маршрут 16-го троллейбуса из-за приостановки строительства нового речного вокзала

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Работы отложены на неопределенный срок, т.к. подрядчики не успевают сделать какие-то технические работы.Троллейбус №16 планируется пустить по маршруту: Максима Горького, Венцека, Водников. По Водников он будет разворачиваться. Случится это, как только завершатся работы по обустройству электросети на маршруте.