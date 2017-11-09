В Самаре изменится маршрут 16-го троллейбуса из-за приостановки строительства нового речного вокзала
9 ноября 2017 22:00
201
Работы отложены на неопределенный срок, т.к. подрядчики не успевают сделать какие-то технические работы.
Троллейбус №16 планируется пустить по маршруту: Максима Горького, Венцека, Водников. По Водников он будет разворачиваться. Случится это, как только завершатся работы по обустройству электросети на маршруте.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
9 ноября 2017 13:47
Доступность жилья по ипотеке в последние два года заметно повысилась. Экономика региона
139
9 ноября 2017 12:41
Соответствующие поправки дума Самары внесла в городской бюджет. Экономика региона
155
6 ноября 2017 12:16
Это самые большие сокращения за последний квартал. Экономика региона
401
Финансы и Банки
9 ноября 2017 12:58
Уже несколько лет в России действует стандарт формирования двухмерных кодов. Финансы и Банки
134
8 ноября 2017 14:29
Благодаря новому предложению Сбербанка расходы предпринимателей по открытию счета сведены к нулю. Финансы и Банки
215
7 ноября 2017 15:17
ЦБ «не исключает возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления, он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых... Финансы и Банки
190
Строительство
8 ноября 2017 12:51
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
235
30 октября 2017 13:53
Большинство горожан высказались против строительства. Строительство
458
30 октября 2017 12:21
Эти суммы не являются финальными и в конечном итоге могут быть скорректированы. Строительство
1691
Новости
|
08.11.2017
Искусственный кварцевый камень состоит из природного кварца, соединенного...
|
Промышленные сатураторы являются обязательными компонентами линий разлива...
|
27.10.2017
Кривошипные прессы используются для того, чтобы штамповать различные детали....
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
912
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
894
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1940
Бизнес
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
82
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
65
25 сентября 2017 19:14
Купить действующий бизнес – это действительно выгодная сделка для обеих сторон. Продавец получает возможность отбить деньги с дела, в которое он вкладывал... Бизнес
242
Новости компаний
9 ноября 2017 20:57
В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
25
3 ноября 2017 12:10
Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона. Новости компаний
217
2 ноября 2017 13:43
Кроме того, 36 человек обратились за рассрочкой платежей и выплачивают задолженность частями. Новости компаний
420
31 октября 2017 09:59
Компании выдан паспорт готовности. Новости компаний
234
IT и Коммуникации
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
32
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
115
9 октября 2017 16:57Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника? IT и Коммуникации
236
Транспорт
9 ноября 2017 22:00
Работы отложены на неопределенный срок. Транспорт
201
8 ноября 2017 12:29
Они представляют собой закреплённые на стене вандалозащищенные панели с розетками. Транспорт
216
7 ноября 2017 12:29
Поправки в ПДД вступят в силу 8 ноября 2017. Транспорт
302
7 ноября 2017 11:55
Продажи категории билетов «скоростной» будут осуществляться в обычном режиме Транспорт
358
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3950
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1518
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8391
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2295
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8901
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2699
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1170
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1630
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1509
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1273
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2901
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2724
Мероприятия