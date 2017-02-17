В Самаре из-за праздника Масленицы временно ограничат движение в районе пл. Куйбышева

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В связи с проведением праздничного мероприятия «Проводы русской зимы – Масленица» в центре города будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева:1. С 00:00 20 февраля до 23:00 26 февраля на площади Куйбышева.2. Запретить остановку и стоянку транспортных средств с 00:00 20 февраля до 23:00 26 февраля на площади Куйбышева со стороны ул. Вилоновской и ул. Красноармейской.3. С 8:00 минут до 18:00 минут 26 февраля по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.4. Автобусные маршруты №24, 92, 297 будут следовать в объезд по улице Галактионовской, сообщает пресс-служба горадминистрации.