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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре до 28 рублей повысится стоимость проезда в общественном транспорте

29 ноября 2018 22:42
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Стоимость билетов будет одинаковой при наличном и безналичном расчёте.
Администрация городского округа Самары готовит проект постановления о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 28 рублей. Соответствующий документ разместили на сайте мэрии, передает trkterra.ru.

Изменение тарифов затронет пассажиров автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.

Стоимость билетов будет одинаковой при наличном и безналичном расчёте.Одна поездка по карте школьника будет стоить 14 рублей 60 копеек, а по безлимитной карте — 560 рублей в месяц. Цена разового проезда по студенческой карте будет аналогичной, а вот безлимитную карту придётся пополнять уже на 760 рублей в месяц. Также чиновники разрабатывают варианты транспортных карт с ограниченным количеством поездок.

Предполагается, что постановление вступит в силу 1 января 2019 года. 
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