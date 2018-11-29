В Самаре до 28 рублей повысится стоимость проезда в общественном транспорте

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Изменение тарифов затронет пассажиров автобусов, троллейбусов, трамваев и метро.Стоимость билетов будет одинаковой при наличном и безналичном расчёте.Одна поездка по карте школьника будет стоить 14 рублей 60 копеек, а по безлимитной карте — 560 рублей в месяц. Цена разового проезда по студенческой карте будет аналогичной, а вот безлимитную карту придётся пополнять уже на 760 рублей в месяц. Также чиновники разрабатывают варианты транспортных карт с ограниченным количеством поездок.Предполагается, что постановление вступит в силу 1 января 2019 года.