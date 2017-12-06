В Самаре до 17 декабря перекроют ул. Рабочую
6 декабря 2017 11:14
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей и восстановлению благоустройства до 23:00 17 декабря 2017 года на территории города Самара будет ограничено движение транспорта по ул. Рабочая от ул. Арцыбушевская до ул. Буянова.
На указанном участке движение общественного транспорта не предусмотрено, сообщает горадминистрация. Автомобилистов просят заблаговременно планировать маршрут следования.
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