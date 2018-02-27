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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре для болельщиков ЧМ-2018 года создадут новый маршрут общественного транспорта

27 февраля 2018 12:24
192
В Самаре для болельщиков ЧМ-2018 года создадут новый маршрут общественного транспорта
Необходимо продумать путь от набережной до стадиона «Самара Арена».

В Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года создадут новый маршрут общественного транспорта. Проработать этот вопрос главе города Елене Лапушкиной поручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

— Необходимо подумать, как болельщики будут добираться от набережной до стадиона «Самара Арена», — пояснил Дмитрий Азаров.

Во время ЧМ в Самаре пустят девять новых автобусных маршрутов и один трамвайный.

Всего же для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобятся 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать 10 маршрутов. Девять из них — автобусные. До «Самара Арены» и фан-зоны на площади Куйбышева транспорт будет ходить из аэропорта Курумоч, с перехватывающих парковок возле торговых центров «Мега» и «Амбар». Отдельный маршрут будет связывать стадион и главную площадь Самары.

Автобусы будут курсировать от «Самара Арены» до северной парковки спортобъекта, а также между буферной зоной и аэропортом Курумоч. Трамваи пустят от железнодорожного вокзала до стадиона, пишет 63.ру.
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