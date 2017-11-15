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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре будет ходить автобус Южный город - Центральный автовокзал

15 ноября 2017 13:33
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В Самаре будет ходить автобус Южный город - Центральный автовокзал С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты.
С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты.

С января 2018 года будет организован новый автобусный маршрут №401, связывающий 5-ю очередь жилого района Южный город с центральным автовокзалом в Самаре, пишет Самру.ру.

Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты», - добавили в минтрансе.

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