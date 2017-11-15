В Самаре будет ходить автобус Южный город - Центральный автовокзал
15 ноября 2017 13:33
124
С января 2018 года будет организован новый автобусный маршрут №401, связывающий 5-ю очередь жилого района Южный город с центральным автовокзалом в Самаре, пишет Самру.ру.
Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты», - добавили в минтрансе.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
14 ноября 2017 18:22
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин.... Экономика региона
199
14 ноября 2017 12:49
В ближайшее время предусмотрено продолжение реализации мер поддержки моногородов. Экономика региона
259
14 ноября 2017 09:39
Определены наиболее кредитно-активные регионы России по итогам III кв. 2017 г. Экономика региона
161
Финансы и Банки
15 ноября 2017 10:20
Спецпредложение будет действительно до февраля 2018 года. Финансы и Банки
120
14 ноября 2017 23:25
Как выяснилось, именно такую сумму Фонд капитального ремонта заработал за счет размещения временно свободных средств фонда в коммерческом банке под проценты. Финансы и Банки
350
13 ноября 2017 13:21
Награждение прошло в рамках конференции Customer Expo 2017, состоявшейся в Нэшвилле (США). Финансы и Банки
170
Строительство
14 ноября 2017 17:28
Строительство нового ЖК начнётся в декабре. Строительство
245
8 ноября 2017 12:51
Областное правительство выделило участок площадью 30 тысяч квадратных метров. Строительство
377
30 октября 2017 13:53
Большинство горожан высказались против строительства. Строительство
490
Новости
|
15.11.2017
Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
|
Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
|
08.11.2017
Искусственный кварцевый камень состоит из природного кварца, соединенного...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
925
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
905
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1945
Бизнес
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
77
2 ноября 2017 17:33
Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке. Бизнес
95
2 ноября 2017 17:31
Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
78
Новости компаний
13 ноября 2017 13:38
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
235
13 ноября 2017 11:56
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
186
9 ноября 2017 20:57
В сложные времена люди сталкиваются с массой проблем. Когда возникают финансовые сложности, не все оказываются к ним готовыми. Если человек останется без... Новости компаний
88
3 ноября 2017 12:10
Впервые такое происходит в судебной практике Самарского региона. Новости компаний
256
IT и Коммуникации
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
68
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
126
9 октября 2017 16:57Премиум танки в World of Tanks: особенности, способы получения и преимущества
В игре World of Tanks премиум танки считаются важным элементом. Использовать их могут как опытные игроки, так и новички. Что собой представляет данная техника? IT и Коммуникации
843
Транспорт
15 ноября 2017 13:33
С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться новые маршруты. Транспорт
124
13 ноября 2017 13:48
Номера выдают с кодом «763». Транспорт
683
13 ноября 2017 11:59
При достаточном объеме финансирования, станция "Алабинская" будет сдана в 2018 году. Транспорт
243
13 ноября 2017 10:13
Министерство транспорта и автомобильных дорог региона готовит предложения по данному вопросу. Транспорт
283
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4286
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1574
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8456
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2334
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9224
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2725
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1321
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1663
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1559
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1305
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2936
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2755
Мероприятия
«Самарская областная библиотека для слепых» проводит Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «И в шутку, и всерьёз»