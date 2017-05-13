В Самаре Кировский мост официально введен в эксплуатацию

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– Мост официально введен в эксплуатацию министерством транспорта и автомобильных дорог как заказчиком. Есть акт ввода в эксплуатацию. Сейчас по мосту идет транспорт, который занимается междугородними пассажирскими перевозками. Их проинформировали, и они мост могут использовать для объездного маршрута, – сообщил Андрей Карпочев.