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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Самаре Кировский мост официально введен в эксплуатацию

13 мая 2017 22:57
137
Сейчас по мосту идет транспорт, который занимается междугородними пассажирскими перевозками.
Кировский мост готов к запуску общественного транспорта, сообщает 63.ru со ссылкой на начальника ОГИБДД Самары Андрея Карпочева.

– Мост официально введен в эксплуатацию министерством транспорта и автомобильных дорог как заказчиком. Есть акт ввода в эксплуатацию. Сейчас по мосту идет транспорт, который занимается междугородними пассажирскими перевозками. Их проинформировали, и они мост могут использовать для объездного маршрута, – сообщил Андрей Карпочев.



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