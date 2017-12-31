В Рождественскую ночь будет организована подача автобусов к нескольким храмам Самары

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В Рождественскую ночь 7 января 2018 года в Самаре для доставки горожан из Покровского кафедрального собора (ул. Ленинская, 75А), Кирилло-Мефодиевского собора (ул. Ново-Садовая, 260), Храма во имя святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А) и Храма в честь Святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11) по окончании праздничного Богослужения традиционно будут предоставлены автобусы.Автобусы будут подаваться к храмам по окончании богослужения - к 02:00, в соответствии с заявкой Самарской Митрополии РПЦ.По информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, для этих целей предусмотрено как минимум 4 единицы подвижного состава. При необходимости количество автобусов планируется увеличить, чтобы из храмов до дома смогли добраться все желающие.Маршрут поездки, как правило, корректируется с учетом пожеланий пассажиров.Обращаем внимание на то, что доставка будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами проезда в городском общественном транспорте.Ограничений движения транспорта в связи с празднованием Рождества не предусмотрено.