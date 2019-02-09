В России станет больше «умных» светофоров

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Эти светофоры протестировали во Владивостоке. Их установили в качестве эксперимента на трех перекрестках. Предварительные итоги уже есть: на улицах, где установлены светофоры, пропускная способность увеличилась на 28%. На некоторых дорогах заторы и вовсе исчезли.Такие же светофоры были установлены в другом городе – Воронеже. Там их разместили на 10 перекрестках. Результат тоже можно считать положительным: пробки уменьшились на 20%. Данные светофоры и все необходимые для работы системы устройства установят еще на 30 перекрестках города.Теперь такие светофоры планируется установить и в других городах России. Известно, что они будут установлены в 24 наиболее крупных городах, в том числе миллионниках. Какие именно это будут населенные пункты – не уточняется.