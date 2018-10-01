В России разрабатывают новые сверхзвуковые пассажирские самолёты

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— Самолёт будущего — он не один, это целая линейка самолётов. Прежде всего — это сверхзвуковые и впоследствии гиперзвуковые перелёты, в том числе орбитальные самолёты, которые позволят существенно, в разы сократить время доставки пассажиров и грузов на удалённые расстояния, что очень актуально как для нас, так и стран БРИКС с учётом их географического положения, — заявил глава института.В проекте предполагается использование двигателя на жидком водороде. По мнению Кирилла Сыпало, основные требования, которые стоят перед конструкторами сверхзвуковой авиации, — это дешевизна и безопасность самолётов. Помимо них это также меньшее воздействие на окружающую среду и комфорт пассажиров.