В России представили страшного конкурента Tesla

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В битву за электрификацию вмешался и концерн «Калашников», анонсировавший на международном форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1. Изюминка модели в том, что за его основу взят бестселлер советского автопрома, модель «Иж-Комби».Директор по внешним коммуникациям «Калашникова» София Иванова: "Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему".По мнению представителей концерна, эта модель сможет стать вполне серьезным конкурентом Tesla.Мощность электрического ИЖ-21252 «Комби» составляет 220 киловатт при запасе хода в 350 километров.Похоже, что в компании решили, что новое — это хорошо забытое старое. Почему в 2018 году концерн представил автомобиль, построенный на дизайне машины, которая родилась более 40 лет назад — загадка.Фото: iphones.ru