В России начали действовать новые базовые тарифы ОСАГО

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Также с 9 января уточняется разделение автолюбителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырёх. Для водителей от 16 до 21 года со стажем управления машиной до двух лет растёт максимальный коэффициент — до 1,87 с 1,8, также увеличивается коэффициент для полисов "мультидрайв" (без ограничения количества водителей, допущенных к управлению).Начинают действовать скидки за стаж и возраст, которых не предусматривала прежняя система. Самая большая скидка — 7% — устанавливается для автолюбителей в возрасте от 59 лет с водительским стажем от шести лет.