В России на федеральных трассах появится шумовая разметка

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На таких участках машины начнёт трясти, из-за чего водители будут меньше выезжать на встречную полосу. Шумовую разметку будут наносить там, где нельзя поставить барьерное или тросовое ограждение. Создание такой разметки — достаточно простой процесс, однако специалисты сомневаются в её долговечности.— Мера эффективная с точки зрения безопасности, но нужно учитывать региональную специфику: на большей части территории России необходимость постоянной уборки снега сделает такое покрытие практически односезонным, — пояснил сотрудник одного из дорожных предприятий-подрядчиков.Первые участки с такой разметкой появятся на трассах М7 "Волга" в Татарстане, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, М5 "Урал" в Уральском регионе, а также в Сибири на трассах Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш". В дальнейшем шумовой разметкой планируется оснастить трассы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, поскольку там большое количество однополосных участков дорог и серпантинов, однако конкретные отрезки ещё не определены.Сейчас на федеральных трассах шумовая разметка не применяется. Её использует ГК "Автодор" на платных дорогах, которые находятся в её ведении. Разметку используют не только на разделительной, но и на краевой полосе, как, например, на отдельных участках трассы М1 "Беларусь" в Московской области.