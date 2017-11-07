В России изменен порядок проезда перекрестков с круговым движением
7 ноября 2017 12:29
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Постановлением Правительства Российской изменен порядок проезда перекрестков с круговым движением. В новой редакции Правил дорожного движения Российской Федерации на перекрестке равнозначных дорог, где организовано круговое движение, и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства въезжая на этот перекресток, обязан уступить дорогу автомашинам, осуществляющим круговое движение по данному перекрестку. В случае, если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, а знак 4.3 отсутствует, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями. В качестве примера, здесь можно рассмотреть проезд пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Авроры.
Указанные поправки в ПДД вступят в силу по истечении семи дней после дня их официального опубликования, то есть 8 ноября 2017.
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