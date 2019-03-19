В РЖД рассказали, как можно будет купить билет в новый плацкартный вагон
19 марта 2019 23:55
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По его словам, сейчас, приобретая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону — Москва и № 11/12 Анапа — Москва, пассажиры не знают, поедут в новом вагоне или в старом. "Это фактически как выиграть в лотерею", — отметил Иванов.
В понедельник первый поезд с обновленным плацкартным вагоном отправился из Ростова-на-Дону в Москву, во вторник — из Анапы в столицу.
Макет плацкартного вагона с обновленным интерьером компания представила в ноябре прошлого года. Цель создателей дизайна — организация личного пространства пассажиров за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. Также предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, розетки и USB-порты. Обивка изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.
Кроме того, в коридоре вагона установили фильтр для очистки воды с подогревом и охлаждением и сенсорной панелью. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком, дозатором для мыла и бумажных полотенец, краном и встроенным феном для рук.
РЖД объявили о старте продаж билетов в обновленные плацкартные вагоны 14 марта. Как отмечалось, стоимость проезда в них не отличается от цены билета в другие плацкартные вагоны.
До конца этого года АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) получит 50 обновленных вагонов, которые включат в состав поездов дальнего следования.
Фото: соцсети
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