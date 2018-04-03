Я нашел ошибку
Главные новости: 
Официальный представитель МИДа Мария Захарова озвучила список стран, где мог быть создан яд, использованный против Скрипаля. В список, в частности, вошла сама Великобритания, а также США, Чехия, Словакия и Швеция.
Британские химики выяснили, каким веществом были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, но не установили страну происхождения яда
На место ЧП срочно выехали 15 машин спецтехники и 51 человек личного состава.
Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой
В ходе встречи Дмитрий Азаров и Жан Режибо обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Королевства Бельгии в экономической сфере, культуре, образовании, здравоохранении.
Бельгийские дипломаты знакомятся с возможностями Самары как города-организатора ЧМ-2018
Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа.
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа за 10 млрд рублей
«Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны»
Президент РАН Александр Сергеев призвал отменить ЕГЭ и «вернуть научную часть» в школы
Подозреваемый в убийстве — сосед по палате, которому стоны погибшего мешали спать по ночам.
Утром 3 апреля в больнице на улице Алабьева обнаружили тело мужчины 1956 года рождения с двумя ножевыми ранениями
Госдума разрешила собирать валежник в лесу.
Сбор сухих веток больше не будет караться штрафом
«Следователей интересуют крупные контракты, заключенные с поставщиками, в частности были изъяты документы, касающиеся поставок топлива», — рассказал РБК источник.
СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС
сегодня  Среда, 4 апреля, 00:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/04:
USD 57.54
0.26
EUR 70.92
0.32
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа за 10 млрд рублей

3 апреля 2018 22:15
224
Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа.
Власти Санкт-Петербурга планируют выбрать инвестора строительства маршрута скоростного трамвая до Петергофа, заявила глава комитета по инвестициям города Ирина Бабюк, сообщает РБК со ссылкой на газету «Ведомости». По данным издания, конкурс может быть объявлен уже на этой неделе.

Для строительства скоростной трамвайной сети длиной 20 км до входящего в состав Санкт-Петербурга Петергофа администрация города планирует выбрать инвестора. Затраты на строительство оцениваются в 10,6 млрд руб.

Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа. Первый — от существующей трамвайной линии до Петергофского шоссе (6 км, приблизительная стоимость — 4,3 млрд руб.), второй — от существующих путей на Петергофском шоссе до собственно Петергофа (14 км, 6,3 млрд руб.). Потенциальный пассажиропоток оценивается от 17 млн до 30 млн человек в год, заявил Васильев.

В конце марта власти Санкт-Петербурга нашли инвесторов для строительства другой ветки скоростного трамвая — от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и района Славянка. Общий объем инвестиций оценивается в 25,9 млрд руб. Кроме того, в начале марта в Санкт-Петербурге начал действовать первый частный трамвайный маршрут № 8 («Чижик»). Полностью первая частная трамвайная сеть будет запущена в конце 2018 года, после чего перейдет в концессию Транспортной концессионной компании на 30 лет.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
30 марта 2018  09:56
В казну Самары из вышестоящих бюджетов добавили 4,8 млрд рублей
В казну Самары из вышестоящих бюджетов добавили 4,8 млрд рублей
Большая часть из них - субвенции для сферы образования. Экономика региона
232
29 марта 2018  17:15
У Владимира Махлая есть претензии не только к кандидатам в президенты и депутатам парламента, но и к топ-менеджерам ТОАЗа и даже собственному сыну Сергею
У Владимира Махлая есть претензии не только к кандидатам в президенты и депутатам парламента, но и к топ-менеджерам ТОАЗа и даже собственному сыну Сергею
  Основной владелец и экс-президент ПАО «Тольяттиазот» Владимир Махлай, скрывающийся от российских и правоохранительных и судебных органов в Лондоне,... Экономика региона
457
28 марта 2018  16:52
ЛУКОЙЛ сейчас одна из самых прозрачных и понятных компаний в России, и ее акции — хорошая дивидендная бумага высокого качества. Но это не означает, что ЛУКОЙЛ будет расти и дальше, все-таки инвесторы смотрят не только на качество компании, но и на ее теку
ЛУКОЙЛ стал самой дорогой нефтегазовой компанией России
ЛУКОЙЛ сейчас одна из самых прозрачных и понятных компаний в России, и ее акции — хорошая дивидендная бумага высокого качества. Но это не означает, что ЛУКОЙЛ... Экономика региона
272
Весь список
Финансы и Банки
3 апреля 2018  20:44
За первый квартал 2018 года правительство потратило почти 75% своего резервного фонда
Из заложенных в бюджете по этой статье 210,7 млрд израсходованы уже 157,3 млрд.   Финансы и Банки
144
3 апреля 2018  11:31
Сбербанк запустил кредитную карту для путешествий Оформить карту можно до 14 мая 2018 года.
Сбербанк запустил кредитную карту для путешествий
Оформить карту можно до 14 мая 2018 года.  Финансы и Банки
242
2 апреля 2018  17:03
Покупка и продажа долга
Покупка и продажа долга
 С появлением такого банковского продукта, как кредитование, физические и юридические лица получили возможность совершать те приобретения и вложения, на... Финансы и Банки
59
Весь список
Строительство
3 апреля 2018  12:43
Глава Самары после жалоб жителей выедет на место строительства крематория
Глава Самары после жалоб жителей выедет на место строительства крематория
Жители Рубежного боятся, что крематорий испортит природную среду в поселке. Строительство
285
2 апреля 2018  20:25
Производители строительных материалов готовы повышать мощности, но сами застройщики опасаются, что такой метраж просто не востребуют покупатели из-за снижающегося уровня жизни и отсутствия уверенности в завтрашнем дне.
Местным строителям предстоит увеличить темпы сдачи жилья в полтора раза
Производители строительных материалов готовы повышать мощности, но сами застройщики опасаются, что такой метраж просто не востребуют покупатели из-за... Строительство
283
2 апреля 2018  13:49
Самарская область получит средства на строительство Фрунзенского моста Деньги поступят из федерального бюджета.
Самарская область получит средства на строительство Фрунзенского моста
Деньги поступят из федерального бюджета. Строительство
296
Весь список

Новости

Виды и особенности термоматов
03.04.2018
Виды и особенности термоматов
 Для быстрого и качественного затвердевания асфальтового покрытия необходима...
Преимущества и недостатки пластиковых окон
03.04.2018
Преимущества и недостатки пластиковых окон
 Пластиковые окна становятся популярнее с каждым годом. Прежде, чем устанавливать...
Готовые проекты домов – экономично и практично
30.03.2018
Готовые проекты домов – экономично и практично
 Современный ритм жизни побуждает все большую часть населения задуматься о...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
191
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1390
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1319
Весь список
Бизнес
12 февраля 2018  17:42
Основные преимущества использования программы 1С
Основные преимущества использования программы 1С
 Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
273
1 февраля 2018  15:06
Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
 Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
312
25 января 2018  23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.
Bloomberg узнал о расставании Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.   Бизнес
951
Весь список


Новости компаний
2 апреля 2018  13:36
Спецпредложения при покупке Chevrolet NIVA продлены до конца апреля В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в РФ.
Спецпредложения при покупке Chevrolet NIVA продлены до конца апреля
В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в РФ. Новости компаний
248
29 марта 2018  17:39
Услуга проверки на прослушку
Услуга проверки на прослушку
  Проверка на прослушку  - достаточно востребованная услуга. Профессионалы детективного агентства Флагман всегда помогут вам На сайте вы сможете более... Новости компаний
75
29 марта 2018  10:04
Самарские энергетики провели рейды по выявлению случаев хищения Они прошли с проверкой по поселку Безенчук и селу Заволжье.
Самарские энергетики провели рейды по выявлению случаев хищения
Они прошли с проверкой по поселку Безенчук и селу Заволжье. Новости компаний
391
28 марта 2018  11:45
На «АвтоВАЗе» планируют начать выпуск электромобилей Zetta
На «АвтоВАЗе» планируют начать выпуск электромобилей Zetta
Другим направлением мог бы стать запуск в серию автомобилей Lada с системами ручного управления. Новости компаний
546
Весь список
IT и Коммуникации
29 марта 2018  17:46
Преимущества системы ГЛОНАСС
Преимущества системы ГЛОНАСС
 ГЛОНАСС - уникальная система мониторинга, которая достаточно популярна и востребована. IT и Коммуникации
66
24 января 2018  16:42
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
 Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт  Puslapiu kurimas .  IT и Коммуникации
299
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
407
Весь список
Транспорт
3 апреля 2018  22:15
Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа.
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа за 10 млрд рублей
Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа.   Транспорт
224
3 апреля 2018  11:41
На пр. Юных Пионеров-Каховская в Самаре появится светофор На этом перекрестке периодически происходят ДТП.
На пр. Юных Пионеров-Каховская в Самаре появится светофор
На этом перекрестке периодически происходят ДТП. Транспорт
353
3 апреля 2018  11:27
На Московском шоссе в Самаре возникла большая пробка
На Московском шоссе в Самаре опять возникла большая пробка
Это произошло из-за отключившихся светофоров. Транспорт
960
2 апреля 2018  21:51
Автобус ПАЗ рассчитан на 23 пассажирских места.
Запущен автобус по маршруту «Жилой район «ЭкоГрад Волгарь» — Площадь Революции»
Автобус ПАЗ рассчитан на 23 пассажирских места.  Транспорт
847
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1446
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
848
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
766
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1649
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
957
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1054
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1640
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
987
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4280
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2425
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2903
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2789
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на выставку «Кухня» - история создания одной книги
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
В Доме офицеров пройдет гала-концерт областного фестиваля «Веснушка – 2018»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда