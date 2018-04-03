В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа за 10 млрд рублей
3 апреля 2018 22:15
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Для строительства скоростной трамвайной сети длиной 20 км до входящего в состав Санкт-Петербурга Петергофа администрация города планирует выбрать инвестора. Затраты на строительство оцениваются в 10,6 млрд руб.
Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа. Первый — от существующей трамвайной линии до Петергофского шоссе (6 км, приблизительная стоимость — 4,3 млрд руб.), второй — от существующих путей на Петергофском шоссе до собственно Петергофа (14 км, 6,3 млрд руб.). Потенциальный пассажиропоток оценивается от 17 млн до 30 млн человек в год, заявил Васильев.
В конце марта власти Санкт-Петербурга нашли инвесторов для строительства другой ветки скоростного трамвая — от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и района Славянка. Общий объем инвестиций оценивается в 25,9 млрд руб. Кроме того, в начале марта в Санкт-Петербурге начал действовать первый частный трамвайный маршрут № 8 («Чижик»). Полностью первая частная трамвайная сеть будет запущена в конце 2018 года, после чего перейдет в концессию Транспортной концессионной компании на 30 лет.
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