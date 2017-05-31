В Новокуйбышевске начал работу сервис Яндекс.Такси

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Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую: Яндекс.Такси автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси в Новокуйбышевске составляет 3 минуты, за приближением машины можно следить на карте города прямо в приложении.В Новокуйбышевске действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 30 рублей, в неё входят подача машины и 1 километр пути, далее не более 8 рублей за километр. Например, за 34 рубля можно доехать от стадиона «ФОК» до площади Ленина, а поездка от театра "Время тайн" до городской автостанции обойдётся примерно в 46 рублей. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 16 рублей. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется автоматически в конце пути.Пользователи заранее видят стоимость поездки, когда указывают финальную точку маршрута, например от работы до дома. Цена не увеличится, даже если на пути возникнут пробки или водителю придётся отклониться от маршрута.При заказе такси необязательно знать точный адрес пункта назначения, достаточно указать название заведения или организации — сервис найдёт их на карте и построит маршрут. Кроме того, приложение может порекомендовать более удобную точку подачи машины. Например, в некоторых случаях достаточно перейти на другую сторону дороги — и такси приедет быстрее, а стоимость поездки будет ниже.