В Нефтегорске обсудили безопасность дорожного движения на участке трассы М-5 «Урал»
2 июня 2017 09:53
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В Нефтегорске проведено рабочее совещание с представителями Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства, которое является собственником дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск. В заседании также приняли участие представители организаций, осуществляющих содержание и ремонт данного участка трассы.
В ходе встречи обсуждалась чрезвычайная ситуация, произошедшая в апреле этого года на 105 километре автодороги «Подъезд к г.Оренбург от М-5 «Урал», когда из-за размыва грунта и проседания дорожного полотна временно был закрыт участок автодороги.
«Наша главная задача – повышение безопасности дорожного движения на федеральной трассе, что требует усиленного контроля как со стороны Госавтоинспекции, так и со стороны владельцев дорог. Только совместными усилиями возможно выполнение задачи по снижению дорожно-транспортных происшествий», - обратился к собравшимся Олег Паркин, начальник ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский».
По итогам рабочей встречи решено реализовать мероприятия, способствующие повышению безопасности дорожного движения, в числе которых установка информационных щитов, предупреждающих об аварийно-опасных участках трассы, дополнительное обустройство участков дорог дорожными знаками и разметкой, сообщает облМВД.
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