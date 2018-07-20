В I полугодии в локомотивное депо Кинель поступило наибольшее количество локомотивов
20 июля 2018 09:14
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В первом полугодии 2018 года ОАО «РЖД» на обновление локомотивного парка по инвестиционной программе было направлено 36 млрд рублей. Всего компания приобрела 281 новый локомотив.
В структуре поставок тягового подвижного состава 151 электровоз, в том числе 14 пассажирских ЭП2К и 137 грузовых (2ЭС5К – 40 ед.; 3ЭС5К – 37 ед.; 3ЭС4К – 6 ед.; 2ЭС6 – 54 ед.).
Также было закуплено 130 тепловозов. В том числе 3 пассажирских (ТЭП70БС), 53 грузовых (2ТЭ25КМ) и 74 маневровых (ТЭМ18ДМ – 66 ед.; ТЭМ14 – 8 ед.).
Наибольшее количество новых машин поставлено в локомотивные депо Кинель (54 грузовых электровоза 2ЭС6), Абакан (38 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Кандалакша (29 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Ершов (23 грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ), Красноярск (17 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ), пишет КбшЖД
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