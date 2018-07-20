Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автобус»
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автобус»
Умерла первая жена Владимира Высоцкого - артистка Иза Высоцкая
Умерла первая жена Владимира Высоцкого - артистка Иза Высоцкая
В Самаре задержана группа вымогателей. Обвиняемым угрожает до 7 лет колонии.
В Самаре задержана группа вымогателей
Гендиректор ГК «Российские коммунальные системы» Павел Курзаев принял участие в стратегической сессии по актуальным вопросам ЖКХ Самарской области
Гендиректор ГК «Российские коммунальные системы» Павел Курзаев принял участие в стратегической сессии по актуальным вопросам ЖКХ Самарской области
В Сызрани тушили пожар в доме у ЖД-моста
В Сызрани тушили пожар в доме у ЖД-моста
Самарцы увидят кровавую Луну, звездный дождь и великое противостояние Марса
Самарцы увидят кровавую Луну, звездный дождь и великое противостояние Марса
В Самаре на Советской Армии столкнулись Лада и Volkswagen, двое пострадавших Иномарка опрокинулась на бок.
В Самаре на Советской Армии столкнулись Лада и Volkswagen, двое пострадавших
Во время ЧМ больше всех заработали маркетологи, охранники и студенты
Во время ЧМ больше всех заработали маркетологи, охранники и студенты
сегодня  Пятница, 20 июля, 12:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/07:
USD 63.27
0.37
EUR 73.48
0.35
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В I полугодии в локомотивное депо Кинель поступило наибольшее количество локомотивов

20 июля 2018 09:14
92
В I полугодии в локомотивное депо Кинель поступило наибольшее количество локомотивов
Всего РЖД приобрела 281 новый локомотив.

В первом полугодии 2018 года ОАО «РЖД» на обновление локомотивного парка по инвестиционной программе было направлено 36 млрд рублей. Всего компания приобрела 281 новый локомотив.
В структуре поставок тягового подвижного состава 151 электровоз, в том числе 14 пассажирских ЭП2К и 137 грузовых (2ЭС5К – 40 ед.; 3ЭС5К – 37 ед.; 3ЭС4К – 6 ед.; 2ЭС6 – 54 ед.).
Также было закуплено 130 тепловозов. В том числе 3 пассажирских (ТЭП70БС), 53 грузовых (2ТЭ25КМ) и 74 маневровых (ТЭМ18ДМ – 66 ед.; ТЭМ14 – 8 ед.).
Наибольшее количество новых машин поставлено в локомотивные депо Кинель (54 грузовых электровоза 2ЭС6), Абакан (38 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Кандалакша (29 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Ершов (23 грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ), Красноярск (17 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ), пишет КбшЖД


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 июля 2018  23:47
По его оценке, не хватает дополнительных 250 млрд ежегодно.
Денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам нет, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин
По его оценке, не хватает дополнительных 250 млрд ежегодно.  Экономика региона
383
19 июля 2018  15:44
Символический пуск производства аммиака дали глава региона Дмитрий Азаров, заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор Linde Group Альдо Беллони и председатель совета директоров ПАО
В Тольятти Дмитрий Азаров принял участие в символическом пуске производства аммиака на ПАО "Куйбышевазот"
Символический пуск производства аммиака дали глава региона Дмитрий Азаров, заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор Linde... Экономика региона
459
19 июля 2018  15:02
Проект реализован совместно с Linde Group.
На ПАО "Куйбышевазот" в Тольятти открывается крупное высокотехнологичное производство аммиака ‏
Проект реализован совместно с Linde Group.    Экономика региона
209
Весь список
Финансы и Банки
20 июля 2018  05:59
Помощь Бинбанку от бывшего президента Михаила Шишханова
Помощь Бинбанку от бывшего президента Михаила Шишханова
 Основателем Бинбанка является Микаил Шишханов Он же в прошлом был президентом данного банка. И теперь, когда настали непростые времени в Бинбанке, Михаил... Финансы и Банки
38
19 июля 2018  23:55
200-рублевые купюры пока не подделывают.
Банк России выявил первые подделки новой банкноты номиналом 2000 рублей
200-рублевые купюры пока не подделывают.    Финансы и Банки
302
19 июля 2018  20:53
АвтоВАЗбанк стал самым убыточным в России
АвтоВАЗбанк стал самым убыточным в России
  Финансы и Банки
403
Весь список
Строительство
19 июля 2018  20:56
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
Ростовские власти не могут найти инвесторов недостроенной гостиницы «Шератон»
  Строительство
382
18 июля 2018  10:49
Военнослужащие в Самарской области получили на 14% больше жилья, чем в 2017 году
Военнослужащие в Самарской области получили на 14% больше жилья, чем в 2017 году
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье. Строительство
215
16 июля 2018  13:34
В Самарской области появится мост через Климовку
В Самарской области появится мост через Климовку
Его длина составит около 4 км. Строительство
370
Весь список

Новости

18.07.2018
Схема расположения земельного участка где заказать
 СРЗУ — представляет собой графическую схему, которая отражает границы и другие...
Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
405
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1621
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1616
Весь список
Бизнес
19 июля 2018  23:06
Сейчас за утрату доверия своих постов могут лишиться только госслужащие.
Бизнес-сообщество попросило Минтруд узаконить увольнение сотрудников в связи с утратой доверия
 Сейчас за утрату доверия своих постов могут лишиться только госслужащие.  Бизнес
361
11 июля 2018  21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.
Маск подписал соглашение о строительстве недалеко от Шанхая завода Tesla, способного выпускать около 500 тыс. машин в год
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.  Бизнес
457
11 июля 2018  19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.
Самарский Cherry Hostel установил рекорд завышения цен в гостиницах
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.  Бизнес
444
Весь список


Новости компаний
19 июля 2018  12:15
Энергетики «Самарских распределительных сетей» выявили хищение электроэнергии в Шигонах
Энергетики «Самарских распределительных сетей» выявили хищение электроэнергии в Шигонах
Нарушителя ждет не только оплата причиненного ущерба, но и штраф. Новости компаний
204
19 июля 2018  09:00
Энергосистема Самарской области во время проведения ЧМ-2018 функционировала устойчиво
Энергосистема Самарской области во время проведения ЧМ-2018 функционировала устойчиво
Жаркая погода не повлияла на работу энергосистемы. Новости компаний
185
17 июля 2018  18:27
Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке группы Gallery, второго по выручке оператора наружной рекламы в России.
Владелец СТС и «Ю» получит контроль над тысячами рекламных конструкций
 Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке... Новости компаний
332
16 июля 2018  17:31
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»).
Акции «Мегафона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»).  Новости компаний
268
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
293
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
248
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
245
Весь список
Транспорт
20 июля 2018  12:02
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автобус»
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Автобус»
В ходе специального рейда сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на нарушения, допущенные водителями автобусов. Транспорт
9
20 июля 2018  09:14
В I полугодии в локомотивное депо Кинель поступило наибольшее количество локомотивов
В I полугодии в локомотивное депо Кинель поступило наибольшее количество локомотивов
Всего РЖД приобрела 281 новый локомотив. Транспорт
91
19 июля 2018  20:06
Движение троллейбуса №6 по улице Куйбышева в выходные дни с 21 июля по 2 сентября будет закрыто
Движение троллейбуса №6 по улице Куйбышева в выходные дни с 21 июля по 2 сентября будет закрыто
  Транспорт
234
19 июля 2018  14:02
Ограждения вокруг трамвайных путей на улицах Галактионовской и Красноармейской в Самаре уберут
Ограждения вокруг трамвайных путей на улицах Галактионовской и Красноармейской в Самаре уберут
Постоянные ограждения будут мешать уборке снега в зимнее время. Транспорт
176
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
437
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
499
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
668
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2221
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2660
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1160
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1110
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1069
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2779
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1841
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3017
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
350
Весь список

Мероприятия
В Самарской области в Волгу выпустили около 15 тысяч мальков стерляди
Сотрудники ГИБДД Самары проведут профилактическое мероприятия «Мотоциклист»
В Загородном парке Самары на Фестивале «Дерево» презентуют новый городской проект «Твой конструктор двора»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда