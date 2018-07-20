В I полугодии в локомотивное депо Кинель поступило наибольшее количество локомотивов

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В первом полугодии 2018 года ОАО «РЖД» на обновление локомотивного парка по инвестиционной программе было направлено 36 млрд рублей. Всего компания приобрела 281 новый локомотив.В структуре поставок тягового подвижного состава 151 электровоз, в том числе 14 пассажирских ЭП2К и 137 грузовых (2ЭС5К – 40 ед.; 3ЭС5К – 37 ед.; 3ЭС4К – 6 ед.; 2ЭС6 – 54 ед.).Также было закуплено 130 тепловозов. В том числе 3 пассажирских (ТЭП70БС), 53 грузовых (2ТЭ25КМ) и 74 маневровых (ТЭМ18ДМ – 66 ед.; ТЭМ14 – 8 ед.).Наибольшее количество новых машин поставлено в локомотивные депо Кинель (54 грузовых электровоза 2ЭС6), Абакан (38 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Кандалакша (29 грузовых электровозов 2ЭС5К и 3ЭС5К), Ершов (23 грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ), Красноярск (17 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ), пишет КбшЖД