В День Победы общественный транспорт Самары будет работать в усиленном режиме

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В День Победы, 9 мая, для удобства жителей и гостей города работу городских наземных маршрутов общественного транспорта усилит дополнительный подвижной состав.

После праздничного фейерверка транспорт будет развозить жителей города с площади имени В.В. Куйбышева.

Как сообщает Департамент транспорта, на ул. Самарская (на участке от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейская) в 22:30 горожан будут ожидать автобусы следующих маршрутов: №№ 1, 4, 5Д, 22, 34, 37, 41, 47, 50, 61, 66, 67, 92, 221 и 297.

Также после салюта с площади имени В.В. Куйбышева можно будет уехать на трамваях №№ 1, 3, 5, 20, 22, которые отправляются с ул. Галактионовская.

Кроме этого, время работы станции метро "Алабинская" будет продлено до 00:30 10 мая. Обращаем внимание на то, что после 00:00 остальные станции метрополитена буду работать только на выход пассажиров.

9 мая городские автобусы будут задействованы и на маршрутах к городским кладбищам:

- № 4к – «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;

- № 27к – «площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

- № 36д – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

- № 36ю – «кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;

- № 36э – «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

- № 67к – «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;

- № 77д – «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;

- № 77э – «Хлебная площадь – кладбище «Южное».

Напомним также, что в связи с проведением в Самаре праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет временно ограничено движение транспорта, за исключением наземного электрического транспорта и спецмашин. Подробнее – в Приложении.